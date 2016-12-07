"أور كابيتال".. شراكة مصرية خليجية برأسمال مليار جنيه

كشف وزير الاستثمار المصري السابق، أشرف سالمان، عن انتهاء مجموعة مؤسسات ومستثمرين خليجيين من تأسيس شركة "أور لندن"، التي تقوم حاليا بتأسيس شركة محلية تابعة لها بالكامل تحمل اسم "أور كابيتال مصر" للاستثمار المباشر برأسمال يبلغ مليار جنيه.

وتستهدف استثمارات يقترب مجموعها من 20 مليار جنيه، نصفها تقريبا في صناديق قطاعية متخصصة، بينما سيتم اللجوء إلى القروض المصرفية لجمع نحو 9 مليارات جنيه.

وأشار سالمان إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والتمويل المتناهي الصغر تدخل في صلب أهداف شركة "أور كابيتال"، لافتاً إلى أن الاستثمارات ستصب في 5 قطاعات رئيسية: العقارات، الصحة والمستشفيات، التعليم، التأجير التمويلي، وقطاع الأغذية والمشروبات والترفيه وذلك من خلال 5 صناديق مستقلة.

ونوه بأن العقد الموقع اليوم مع "أركو" للعقارات سيستهدف استثمارات بنحو 200 مليون على 4 سنوات في قطاع الفنادق.

وفي سياق متصل، أكد أن قطاعي الصحة والتعليم يشكلان مقصدا لمعظم شركات الملكية الخاصة في مصر.

أما حول العائد على الاستثمارات، فتوقع سلمان تحقيق عائد بما بين 25% و27% خلال فترة 7 سنوات.