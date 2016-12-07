اتحاد مصارف الكويت: إصدار السندات بعائد أقل من القروض

قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية السابق عبد المجيد الشطي، إن إصدار السندات سيتم بعائد أقل من القروض، معلناً تأييده لإصدار السندات بدلا من القروض المصرفية.

وأعرب الشطي عن تفاؤله في نجاح الإصدار، تماماً كالنجاح الباهر الذي حققه الإصدار السعودي الذي حصدت فيه المملكة طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.

وتسعى الحكومة الكويتية إلى تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يسجل 9.5 مليار دينار لهذه السنة المالية، وذلك من خلال الاقتراض من الأسواق العالمية، ولكن الجدل قائم حول أغراض الاقتراض وضرورة ربطها بالمشاريع التنموية لكيلا تدخل الكويت في دوامة الاقتراض لميزانية غير مستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الشطي أن لا خوف من الاستدانة لسد العجز في الميزانية الكويتية، لاسيما أن الدين العام العالمي وصل إلى 60 تريليون دولار، غير أن التخوف يكمن في كيفية تسديد هذه الديون.

ولفت إلى ضرورة ربط الاقتراض بتنشيط الاقتصاد الكويتي ولاسيما القطاع الخاص، وذلك في إطار خلق رافد جديد لتوظيف الشباب، لاسيما أن الرواتب والأجور تعتبر البند الأكبر في عجز الميزانية.

يذكر أن الكويت آخر الدول الخليجية التي تدخل سباق الاقتراض من الأسواق الدولية، علماً أن التغييرات السياسية قد فتحت المجال لاعتراض طريق الاقتراض من الاسواق العالمية.