أردوغان يحول أمواله من العملة الأجنبية دعماً لليرة

المصدر: اسطنبول - أ ف ب

قال المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الأخير حول كل ما يملك من عملات أجنبية إلى الليرة التركية لدعم العملة الوطنية المتراجعة.

وكان أردوغان حض الجمعة الماضي مواطنيه على تحويل ما لديهم من عملات أجنبية في محاولة لوقف التراجع الحاد لليرة التركية التي فقدت أكثر من 10% من قيمتها في نوفمبر الماضي.

وأثار نداء أردوغان حماسة وطنية وأقبل آلاف الأتراك على محلات الصرافة فيما أعلن تجار تقديم أرغفة خبز أو لحوم مجانا لمن يحولون عملاتهم الأجنبية إلى الليرة.

لكن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه المبادرات لن تكون كافية لتعافي الليرة التركية التي تعاني من القلق إزاء غموض الوضع السياسي المتوتر وآفاق النمو المتراجعة.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، الخميس، سلسلة إجراءات تهدف لدعم الليرة، منها عدم توقيع العقود الحكومية بالعملات الأجنبية إلا في حال "الضرورة القصوى".