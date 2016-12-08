استطلاع: اتفاق أوبك لن يحدث "قفزة" في أسعار النفط

أظهر استطلاع أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن إنتاج النفط قد يثبت فعاليته في خفض المخزونات العالمية لكن لا يعلق عليه آمال كبيرة في قفزة الأسعار.

ووفقا لتوقعات 29 من المحللين وخبراء الاقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، سيكون متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة 44.69 دولار للبرميل في عام 2016 و57.01 دولار للبرميل في 2017 مقابل 44.78 و57.08 دولار للبرميل في الاستطلاع السابق قبل شهر.

وبلغ متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة 44.50 دولار للبرميل منذ بداية العام الحالي.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 43.46 دولار للبرميل في 2016 و55.23 دولار في 2017. فيما بلغ المتوسط نحو 43 دولارا منذ بداية 2016.

وإذا التزمت جميع الدول الأعضاء في أوبك بالاتفاق المبرم في فيينا يوم 30 نوفمبر لخفض الإنتاج، فإن أي زيادة في الأسعار وانخفاض في المخزونات قد تتلاشى بشكل سريع إذا زاد إنتاج المنتجين المستقلين.