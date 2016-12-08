بالأرقام.. تعرف على حصص الملكية في "روزنفت" الروسية

تتوزع الملكية الحالية لشركة "روزنفت" الروسية على الشكل الآتي: تمتلك الحكومة الروسية 69.5% من الشركة، تليها شركة بريتش بيتروليوم البريطانية بحصة 19.75%.

أما النسبة المتبقية وهي نحو 11% فهي متاحة للعموم، مع العلم أن الشركة طُرحت للاكتتاب العام في 2006.

وكان الكرملين أعلن في وقت متأخر أمس، أن مجموعة "جلينكور" لتجارة السلع والتعدين وصندوق الثروة السيادي القطري سيشتريان مجتمعين حصة قدرها 19.5% في شركة روزنفت النفطية الروسية، التي تسيطر عليها الدولة.

ووفقا للكرملين فإن روسيا ستحصل على 10.5 مليار يورو، ما يعادل 11.3 مليار دولار من الصفقة، وستقوم بإعداد نظام لتحويل العملة الأجنبية لتفادي تقلبات في الأسواق المالية قد تنتج عن دخول مبالغ نقدية كبيرة من الاتفاق إلى النظام المالي الروسي.