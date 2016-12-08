تداول تعتزم إطلاق سوق ثانية للأسهم بالربع الأول 2017

عينت شركتا مطابخ ومطاعم "ريدان" و"باعظيم" التجارية، شركة الاستثمار كابيتال، مستشارا ماليا لطرح وإدراج أسهمهما في سوق الأسهم الثانية في السعودية.

وتعمل مطابخ ومطاعم ريدان، على إقامة مطاعم بيع وجبات الولائم العربية، وتملك وإنشاء مطاعم للشركة وتجارة الجملة والتجزئة.

أما شركة باعظيم التجارية فمجال عملها قطاع التجزئة بجانب التوريد لعدة علامات تجارية، كما تمتلك الشركة مجموعة من العلامات التجارية المسجلة حول العالم.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس التنفيذي لدى شركة الاستثمار كابيتال، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، أن يتم إدراج الشركات في السوق الموازية في الربع الأول من العام 2017 أي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح أبو جامع أنه سيكون هنالك إقبال كثيف من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الموازية، ما سيشكل فرصة جيدة لهذه الشركات لتوسيع أعمال ونطاق نشاطها.

غير أنه يعود ليؤكد أن معظم المستثمرين في السوق الموازية سيكونون من المتخصصين، سواء الشركات الاستثمارية، الجهات الحكومية، المحافظ المالية المدارة، بالتالي فإن هذه السوق ليست موجهة إلى عامة المستثمرين باستثناء الشروط المحددة. بناء عليه، لا يتوقع أبو جامع تذبذبات كبيرة في أسهم الشركات المدرجة.

وفيما أعلنت تداول الأسبوع الماضي أنها ستغير القطاعات الموجودة في السوق السعودية إلى 20 قطاعا، لفت أبو جامع إلى أن السوق الثانوية ستجذب القطاعات عينها الموجودة في السوق الأولية.

وكانت السوق المالية السعودية قد أعلنت عزمها إنشاء سوقٍ للأسهم، تستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مطلع العام المقبل.

وتعد السوق الثانية سوقا موازية للسوق الرئيسية "تداول"، وتشترط متطلبات الإدراج في السوق الموازية وفقا لمشروع الإدراج، ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 50 مساهماً، وألا تقل الحصة المطروحة عن 20%.

إضافة إلى ذلك، يجب ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال.