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الفالح: متفائل جداً باجتماع منتجي النفط من خارج أوبك

المصدر: فيينا - رويترز
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الجمعة، أنه "متفائل جداً" بشأن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجي النفط من خارج المنظمة في فيينا السبت.

وقال الفالح عند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن تخفض أي دولة من خارج أوبك باستثناء روسيا إنتاجها من النفط: "سنعرف الأرقام المحددة السبت لكنني أتوقع أن تكون هناك نحو 10 إلى 11 دولة في البيان الختامي بأرقام محددة".

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