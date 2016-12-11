افتتاح أطول نفق بالعالم يربط بين شمال أوروبا وجنوبها

المصدر: جنيف - أ ف ب

افتتح أطول نفق في العالم في سويسرا يربط بين شمال وجنوب أوروبا أمام حركة السير ، بحسب ما أعلنت الشركة الفدرالية للسكك الحديد.

ويربط نفق غوتار بين مدينتي زيوريخ ولوغانو، إذ يعد الأطول في العالم ويمتد على مسافة 57 كلم، ويقطع جبل سان غوتار في جبال الألب.

ونقلت وكالة "اي تي اس" عن اندرياس ميير، مسؤول الشركة الفدرالية للسكك الحديد قوله :"بعد انطلاق اول قطار يقل ركابا من مدينة زيوريخ الساعة 6.09 صباحا ووصل الى لوغانو في الساعة 8.17 دقيقة صباحا".

واستغرقت اعمال انجاز النفق 17 عاما من اجل خلق محور نقل جديد بين الشمال والجنوب بكلفة 11 مليار يورو.

ويريد القادة الأوروبيون أن يجعلوا من خط السكك الحديد رمزا لانتعاش اقتصادي يراعي البيئة عبر استثمارات عامة.

وساهم الاتحاد الأوروبي الذي لا تنتمي إليه سويسرا بتمويل حوالي 15% من كلفة الأعمال البالغة قيمتها الإجمالية 12.2 مليار فرنك سويسري أي نحو 10.9 مليارات يورو.