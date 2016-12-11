دمج شركتي "راس غاز" و"قطر غاز" الحكوميتين

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" سعد الكعبي، اتخاذ الحكومة القطرية قرارا بدمج شركتي "راس غاز" و "قطر غاز" المملوكتين للدولة، في شركة واحدة.

وقال "الكعبي" إن عملية الاندماج ستبدأ قبل نهاية العام الحالي وستستغرق عاماً، مضيفاً أنه لن يتم خفض تكلفة التشغيل أو الاستغناء عن عاملين في الوقت الحالي، لكن من دون أن ينفي احتمال القيام بذلك مستقبلاً.

يشار إلى أن شركة راس غاز المحدودة هي شراكة تأسست في العام 2001 بين كل من قطر للبترول بنسبة 70% ، وشركة إكسون موبيل بنسبة 30%.

وتنتج راس غاز نحو 40% من إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، وتتولى تشغيل مشاريع راس لفان.