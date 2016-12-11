نصف مليار دولار استثمارات مشتركة بين "صدارة" و"الرفيعة"

أبرمت شركة "صدارة للكيميائيات" وشركة " كيماويات الرُفَيعة " اتفاقية إمداد المواد الخام لمدة 20 سنة، تقوم بموجبها "صدارة" بتزويد شركة "الرُفَيعة" بالوسيط الهيدروكربوني من مادتي الـ Pygas والـ Pyoil التي تنتجهما صدارة من تكسير النافثا في وحدة تكسير اللقيم المختلط.

وذلك لتستخدمها شركة "الرُفَيعة" في مشروعها الكيميائي المزمع إنشاؤه في مجمع "بلاسكيم"، حيث يعد مجمع "بلاسكيم" ثمرة للتعاون المشترك بين صدارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وسيبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروع الكيميائي التابع لشركة "الرفَيعة"، وهي شركة سعودية تختص بالصناعات التحويلية، حوالي 500 مليون دولار أميركي.

وستستخدم الشركة المواد الأولية التي ستزودها بها "صدارة" و غيرها من وحدات تكسير اللقيم المختلط لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية المتخصصة مثل الراتنجات الهيدروكربونية والأيزوبرين، والداي سيكُلو بنتادايين النقي والمذيبات العطرية والسوائل المتخصصة عالية الجودة وغيرها.

وتتوقع شركة " الرفيعة " عند اكتمال المشروع تصنيع 12 منتجاً تحويلياً مختلفاً بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى أكثر من 350 الف طن سنوياً، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بالإنتاج بحلول ديسمبر 2020.