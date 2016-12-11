حكم نهائي يمنح "زين" الكويتية 527 مليون دولار

أعلنت شركة "زين" للاتصالات الكويتية أنها فازت بقرار نهائي من المحكمة العليا في إنجلترا يلزم مصنع البلاستيك السعودي بدفع أكثر من نصف مليار دولار للشركة الكويتية، عدا العمولات وفوائد التأخير ونفقات التحكيم.

وتعود وقائع النزاع إلى العام 2011 على خلفية مساهمة مصنع البلاستيك في تأسيس شركة زين السعودية، حيث لجأت زين إلى هيئة التحكيم الدولية، التي أصدرت قرارها في ديسمبر 2015 بإلزام مصنع البلاستيك بدفع 527 مليون دولار لشركة زين، وأجلت النظر في العمولات والفوائد والنفقات الأخرى.

إلا أن مصنع البلاستيك طلب فسخ القرار أمام المحكمة العليا في إنجلترا، لكن المحكمة أصدرت قرارها النهائي مؤخراً برد طلب الفسخ واعتبار قرار التحكيم نهائياً.

وقالت زين إنها ستقوم بالتحضير لإجراءات تنفيذ الحكم في السعودية بعد الانتهاء من تصديق الحكم وترجمته.