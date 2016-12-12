10 بنوك لترتيب قرض بـ 4 مليارات دولار للبترول الكويتية

قالت مصادر مصرفية إن شركة البترول الوطنية الكويتية اختارت 10 بنوك أجنبية لتقديم قرض مشترك بما يزيد على 4 مليارات دولار لدعم مشروعها للوقود النظيف.



وأضافت المصادر أن من المتوقع أن يشارك في القرض الذي تضمنه عدة وكالات لائتمان الصادرات: BBVA، وبي.ان.بي باريبا، وبنك "طوكيو - ميسوبيشي يو.اف.جيه"، وكريدي أجريكول، واتش.اس.بي.سي، وميزوهو، وNATIXIS وسانتاندير جروب، وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.



وتابعت أن احتمال مشاركة سانتاندير وبي.بي.في.ايه كبيرة لكنها لم تعلن رسميا بعد.



وقالت المصادر إن ان.بي.كيه كابيتال تعمل مع الشركة الكويتية كمستشار مالي بينما يقوم اتش.اس.بي.سي بتنسيق القرض.



وفوضت شركة التكرير المملوكة للدولة البنوك الأسبوع الماضي ومن المتوقع استكمال التمويل في الربع الأول من 2017.



وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري نوه لرويترز في أكتوبر بإن وكالات ائتمان صادرات كورية جنوبية وهولندية وبريطانية وإيطالية ستضمن القرض.



ويتضمن مشروع الوقود النظيف توسعة وتطوير 2 من أكبر مصافي الكويت لإنتاج وقود الديزل والكيروسين للتصدير.



وتلقى المشروع أول شريحة تمويلية في ابريل الماضي حينما حصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دينار ما يعادل 3.9 مليار دولار بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.

وشاركت مجموعة من 11 بنكا من بينها بنوك إسلامية في هذا القرض.