ما تداعيات الوضع الأمني على السياحة والاستثمار في مصر؟

أعاد مشهد الدموية والهجمات الإرهابية المتتالية التي شهدتها مصر في أسبوع واحد، المخاوف والقلق المتزايد حول حجم تأثير وانعكاسات الوضع الأمني "المتأرجح" على قطاعي السياحة والاستثمار في مصر.

ويحاول النائب في البرلمان المصري ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي في حديث خاص مع "العربية" التخفيف من وطأة الظروف الحالية، واضعاً هذا التهويل في إطار "التضخيم الإعلامي" لا أكثر، قائلا: "لقدد مررنا بظروف وفترات عصيبة أكثر من ذلك، ومع ذلك رأى المستثمر أن العائد على الاستثمارات بقيت جيدة رغم الظروف السيئة التي مررنا بها".

لذا فهو يستبعد أن يكون لهذه التوترات الأمنية أثر في هروب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً ان الحروب الاقتصادية التي تشهدها مصر لها وقع أكبر وهي ما ينظر لها المستثمر ويحاول تدارك انعكاساتها".

وفي هذا السياق، يؤكد السويدي مضي مصر قدماً في الإصلاحات الاقتصادية وإصدار القانون الاستثماري الجديد والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورغم إقراره أن الأحداث الأمنية الأخيرة ستنعكس سلباً على القطاع السياحي، غير أن تأثيرها سيبقى محصورا في "نطاق محدود"، مشدداً على الاستمرار في سياسة تنشيط السياحة.