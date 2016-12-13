أكبر إصدار للأسهم في إيطاليا بـ13 مليار يورو

يخطط أوني كريديت أكبر البنوك الإيطالية لجمع 13 مليار يورو أيّ نحو13.8 مليار دولار في أكبر إصدار للأسهم على الإطلاق في إيطاليا لدعم ميزانيته العمومية وتحصين نفسه من أزمات مصرفية أوسع نطاقا.

وتأتي الخطط التي أعلنت، وتتضمن أيضا تسريح 14 ألف موظف، في وقت مضطرب للبنوك والاقتصاد في إيطاليا مع مخاطر بانهيار بنك مونتي دي باشي دي سيينا وتنصيب حكومة جديدة في روما وانتخابات مبكرة العام القادم.

وفقد أوني كريديت، وهو البنك الإيطالي الوحيد الذي يعتقد أنه مهم لاستقرار النظام المالي العالمي، نحو نصف قيمته السوقية هذا العام مع تضرره من القلق بشأن الربحية وقروض متعثرة وضعف ميزانيته العمومية مقارنة ببنوك أوروبية رئيسية منافسة.

وقال الرئيس التنفيذي لأوني كريديت جان بيير موستير إن البنك يخطط لإطلاق إصدار للأسهم في الربع الأول من 2017 واستخدام حصيلة الإصدار في دعم ميزانيته العمومية من قروض متعثرة بقيمة 17.7 مليار يورو وهو ما يمكنه من تعزيز أرباحه وأيضا دفع توزيعات أرباح بحلول 2019.

ووضع موستير وهو مسؤول تنفيذي سابق في سوسيتيه جنرال خطة قبل خمسة أشهر لتبسيط هيكل البنك وبيع أصول مثل صندوق بايونير ووحدته البولندية.

وسيرفع الإصدار معدل رأس المال الأساسي للبنك إلى أكثر من 12.5% في 2019 من نحو 10.8 % حاليا رغم أن المصرف يسعى لخفض كبير في الوظائف.