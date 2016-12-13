بوينغ: سنمول 6 طائرات ستباع لإيران

كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإيرانية فرهارد برورش أن شركة بوينغ وافقت على تقديم تمويل لأول 6 طائرات ستبيعها إلى إيران، بحسب ما نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية.

وأضاف برورش أن الخطوط الجوية الإيرانية ستدفع 15% من قيمة الطائرات من صندوق التنمية الإيراني.

وكانت بثت الوكالات، نقلا عن وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية للأنباء، أن "الخطوط الجوية الإيرانية" وقعت اليوم الأحد صفقة في طهران لشراء 80 طائرة ركاب "بوينغ" من الولايات المتحدة التي تلقبها إيران باسم "الشيطان الأكبر" منذ عقود، ومن وراء الستار تتفاوض معها لعقد الصفقات.

ووقع برورش العقد مع مسؤولين من "بوينغ" لا يزالون في طهران منذ أسبوع، لشراء 50 "بوينغ 737" إضافة الى 30 "بوينغ 777" العملاقة، على أن يتم تسلمها خلال 10 سنوات، وبقيمة 16 مليارا و600 مليون دولار.