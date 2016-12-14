ترمب يعلن رسميا ترشيح حاكم تكساس السابق وزيرا للطاقة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب رسميا ترشيح ريك بيري حاكم تكساس السابق ومنافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للرئاسة لمنصب وزير الطاقة.



وإذا وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين بيري، فسوف يعني هذا توليه وزارة اتحادية كان بيري نفسه قد اقترح إلغاءها أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2012.



وفي بيان للفريق الانتقالي لترمب، أشار الرئيس المنتخب إلى قدرات بيري كحاكم لتكساس ما بين عامي 2000 و2015 وهي من كبرى الولايات الأميركية المنتجة للنفط وثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان.



وقال ترمب في بيانه "استطاع ريك بيري خلق مناخ عمل أنتج ملايين الوظائف الجديدة وخفض أسعار الطاقة في ولايته وسيحقق المثل لبلدنا بأكمله كوزير للطاقة".