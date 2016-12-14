دوامة "الهبوط" تعصف بالجنيه.. والدولار يلامس 19 جنيهاً

شهد الجنيه هبوطا حادا مقابل الدولار في بنوك مصر، اليوم الأربعاء، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من الشركات لتحويل أرباحها إلى الخارج ومن المستوردين تحسبا لموجة تضخمية جديدة في الأسعار.

وغير بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة في منتصف المعاملات بين البنوك اليوم من 18.10 جنيه إلى 18.40 جنيه دفعة واحدة.

واقتفت البنوك الأخرى أثر البنكين في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش إلى 18.92 جنيه للدولار في بعض البنوك.

ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.75 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصري ويلعبان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من نوفمبر الماضي عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية، والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وبلغت أسعار بيع الدولار في بعض عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم 18.99 جنيه بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "هناك متأخرات لشركات النفط الأجنبية لابد من سدادها بجانب متأخرات تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج وأيضا ضغوط المستوردين على العملة الآن تحسبا لموجة تضخم أخرى في يناير المقبل".

وتكهن جنينة بأن الضغط على الدولار "سيستمر حتى يناير المقبل، وقد يحدث استقرار في العملة في فبراير ومارس من 2017".

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، نوه في أكتوبر الماضي بأن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر من 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الأسبوع الماضي أن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى أعلى مستوى في 8 سنوات في نوفمبر عند 20.73% مقارنة مع 15.72% في الشهر السابق.