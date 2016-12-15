اليورو يهوي لأدنى مستوى في 14 عاماً مع صعود الدولار

انخفض اليورو أكثر من 1% لأدنى مستوى في 14 عاماً مع صعود الدولار مما يفتح المجال لاحتمال أن يتعادل في القيمة مع الدولار خلال الشهور المقبلة.

وانخفض اليورو لأدنى من المستويات المنخفضة التي بلغها في 2015 بعدما لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين في 2017.

ونجح اليورو في التماسك فوق هذه المستويات في التداولات الآسيوية والأوروبية المبكرة لكنه انخفض بدرجة أكبر بعد بدء التداول في نيويورك.

وبعد الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، تراجع إلى 1.04055 دولار بانخفاض 1.2 % ليصبح أقل 2.5 سنت تقريبا مقارنة بما قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي في وقت متأخر أمس الأربعاء.



وصعد الدولار مقابل الين الياباني 1.5 % إلى 118.66 ين وهو أقوى مستوى منذ فبراير شباط. ويتجه الدولار نحو تحقيق أفضل ربع سنة مقابل الين خلال أكثر من 20 عاما بعدما قفز نحو 17 % منذ بداية أكتوبر الماضي.



وصعد مؤشر الدولار 1.3 % إلى 103.16 وهو أعلى مستوى في 14 عاما.