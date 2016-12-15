ما أبرز الاتفاقيات المبرمة بين "أرامكو" وشركات أجنبية؟

وقعت "أرامكو" عدداً من الاتفاقات مع شركات أجنبية، على هامش منتدى "اكتفاء" الذي تعقده الشركة سنوياً. في إطار خطتها لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وزيادة حصتها في المنتجات المحلية.

وتضمنت الاتفاقات إقامة مشروعات مشتركة مع شركتي Nabors و Rowan الأميركيتين لإدارة وتشغيل منصات للحفر في المملكة، واتفاقية مع J Power Systems اليابانية لتصنيع كابلات كهربائية بحرية.

كذلك وقعت أرامكو اتفاقيات مع "الجبيل لخدمات الطاقة" و ArcelorMittal لتصنيع الأنابيب المستخدمة في إنتاج النفط والغاز.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت العام الماضي خلال المنتدى، أنها تهدف لمضاعفة نسبة المكون المحلي في السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى 70% ، وتصدير 30% من إجمالي منتجات وخدمات الطاقة المنتجة في المملكة بحلول عام 2021.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لأرامكو "أمين الناصر " سابقاً، أن مساهمة الشركة في الصناعات التحويلية المحلية ارتفعت إلى 43% لتبلغ 10 مليارات ريال خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى للمكون المحلي في تاريخ الشركة.