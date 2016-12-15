"الصحراء" للبتروكيماويات تعلن توزيع أرباح المساهمين

أعلن مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات في اجتماعه اليوم توصيته بتوزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة عن العام 2016، على أن يعلن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" أن إجمالي المبلغ الموزع نحو 329,096,250 ريال، على أن تبلغ حصة السهم الواحد 0.75 ريال، وبإجمالي عدد الاسهم المستحقة 438,795,000 سهماً.

وأشارت الشركة إلى أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمتوقع انعقادها في شهر أبريل 2017 بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.