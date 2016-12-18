غولدمان ساكس يتوقع 59 دولاراً للنفط في 2017

رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار خامي تكساس وبرنت بدولارين ونصف الدولار للربع الثاني من العام المقبل، لتصل أسعار خام تكساس إلى 57.5 دولار للبرميل، و59 دولاراً للبرميل لخام برنت.

في حين توقع البنك أن يتم وضع سقف لأسعار النفط عام 2018 وذلك نتيجة المعروض الجديد الذي سيدخل السوق.

يشار إلى أن أسعار برنت حققت مكاسب منذ 30 نوفمبر الماضي، وذلك عندما تم الاتفاق بين منظمة أوبك والمنتجين خارج المنظمة بخفض الإنتاج وذلك للمرة الأولى منذ 8 أعوام.

وتوقع Goldman Sachs أن تخفض منظمة أوبك باستثناء إندونيسيا الإنتاج بـ974 ألف برميل يوميا عام، في حين توقع أن يخفض المنتجون خارج المنظمة الإنتاج بـ388 ألف برميل يوميا.