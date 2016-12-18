قصة الصعود الصاروخي لـ"كريم" ورحلة المليارات..كيف بدأت؟

تأسست شركة "كريم" المتخصصة في خدمات حجز مركبات الأجرة، عام 2012 وتمتد عملياتها في 47 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان.

وتقدم كريم خدمات نقل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الخاص بالهواتف الذكية، وتقدر قيمة الشركة بـ3.75 مليار ريال.

يذكر أن STC ventures والطيار ضخا 1.7 مليون دولار في كريم في المراحل الأولى للتشغيل.

من أبرز الصفقات التي اشتهرت بها، صفقة الاستحواذ على خدمة التوصيل السعودي "عنواني".

وكانت أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC اليوم موافقة مجلس إدارتها على قيام الشركة بشراء حصة تبلغ 10% في شركة "كريم"، ضمن استراتيجية الشركة، التي تتضمن الاستثمار في الابتكار الرقمي والتنمية الشاملة للمنظومة الرقمية.

وتبلغ قيمة الصفقة 100 مليون دولار (ما يعادل 375 مليون ريال سعودي)، فيما ذكر بيان الشركة أن تمويل صفقة الشراء سيتم من مصادر الشركة، الأمر الذي لن ينتج عنه أي أثر جوهري على نتائجها، ولن يترتب عليه أي التزامات مالية.

وهذا التقييم يزيد بأكثر من 40 مرّة عن تقييم الشركة في العام 2014، وفق صفقة سابقة اشترت بموجبها مجموعة الطيار 18.4% من أسهم "كريم" مقابل 92 مليون ريال فقط.