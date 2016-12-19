اليابان تعتزم بيع سندات حكومية بـ1.2 تريليون دولار

قال مسؤولون حكوميون مطلعون إن اليابان تستعد لبيع سندات بقيمة 141.2 تريليون ين ما يعادل 1.2 تريليون دولار إلى السوق في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، مما يعني أن الحكومة ستخفض إصدارات السندات للسنة الرابعة على التوالي.



وأوضحت المصادر أن القيمة تمثل انخفاضا يتراوح بين 5 و 6 تريليونات ين عن الخطة الأولية لبيع سندات حكومية يابانية في عطاءات بقيمة 147 تريليون ين في السوق خلال السنة المالية المقبلة.



وقالت المصادر إن الحكومة ستخفض حجم إصدارات السندات الحكومية اليابانية لآجال 20 سنة و10 سنوات وسنتين إلى 12 تريليون ين و27.6 تريليون ين و26.4 تريليون ين على الترتيب.

كما ستخفض الحكومة أيضا حجم السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بواقع 2.4 تريليون ين إلى 26.4 تريليون ين.



وتعتزم الحكومة الحفاظ على وتيرة الإصدار الحالية للسندات الحكومية اليابانية لأجل 40 سنة في 2017-2018 بعد أن زادتها في السنة المالية الجاري للاستفادة من أسعار الفائدة فائقة الانخفاض في ظل التحفيزات النقدية الضخمة لبنك اليابان المركزي.