الاتحاد للطيران تُسرح موظفين ضمن خطة إعادة الهيكلة

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" عن عزمها الاستغناء عن موظفين، دون تحديد عددهم، وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تعتمدها بهدف خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية والإيرادات.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن الوظائف الملغاة تأتي ضمن "التناقص الطبيعي"، مؤكدا أنه لن يتم تعيين أشخاص جدد لملء تلك الوظائف الشاغرة.

وكانت الاتحاد للطيران قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة Lufthansa الألمانية تنصّ على إصدار تذاكر سفر تحمل رمزا مشتركا على عدد من مسارات الطيران، مع ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الاتفاقيات .

يشار إلى أن Lufthansa قد أبدت اعتراضها على المشاركة في الرمز بين منافستها Air Berlin والاتحاد للطيران التي تمتلك حصة 29% في Air Berlin.