كريم" تجمع 350 مليون دولار وSTC أبرز الممولين

أعلنت شركة "كريم" عن حصولها على الجولة الأولى من استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار.

وتشارك "راكوتين"، الشركة الرائدة في مجال خدمات الإنترنت والابتكار العالمي في اليابان، وشركة الاتصالات السعودية، أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط، في الاستثمار عبر ضخ 350 مليون دولار ضمن صفقة التمويل الكبرى؛ وبذلك تنضم الشركتان إلى مستثمرين آخرين هم مجموعة أبراج، ومجموعة الطيار، وبيكو كابيتال، والسويدي للاستثمار، وإنديور كابيتال، ولوميا كابيتال، و"إس كيو إم" فرونتيير، وومضة كابيتال، وغيرها.

ومن المقرر أن ينضم كلٌ من أوسكار ميلتشاريك دو لا مييل، المسؤول التنفيذي ومدير استثمارات خدمات التوصيل التشاركي والتكنولوجيا المالية في شركة "راكوتين"، إلى جانب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الاتصالات السعودية، إلى مجلس إدارة كريم.

تأسست شركة كريم في دبي عام 2012، وتوفر الآن خدماتها في 47 مدينة في أنحاء 11 دولة لأكثر من 6 ملايين مستخدم من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 150,000 كابتن في منطفة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ويُعد الاستثمار، الذي يدعمه مصرف "كريدي سويس"، واحداً من أكبر عمليات التمويل التي تُقدم لشركة عاملة في مجال التكنولوجيا في تاريخ الشرق الأوسط، كما يُعتبر مؤشراً قوياً على الرؤية الطموحة التي تتبناها شركة كريم. وسيتم تخصيص هذا التمويل لتعزيز نطاق خدمات النقل التي توفرها الشركة في الأسواق الحالية والجديدة، ودفع عجلة الابتكار في منصة معاملاتها الحيوية، والمساهمة في تحقيق هدف الشركة لخلق مليون فرصة عمل في المنطقة بحلول عام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كريم"، مدثّر شيخة، "نشعر بالفخر إزاء التعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين مثل "راكوتين" وشركة الاتصالات السعودية. فهما لا يقدمان دعماً تنظيمياً كبيراً لتوسيع آفاق عمل شركة كريم فحسب، وإنما ستساعدنا أيضاً ريادتهما العالمية في مجال التكنولوجيا وخبرتهما المحلية الواسعة في تنفيذ مهمتنا والعمل على تسهيل حياة االناس في المنطقة".

وقال المسؤول التنفيذي ومدير استثمارات خدمات التوصيل التشاركي والتكنولوجيا المالية في شركة "راكوتين"، أوسكار ميلتشاريك دو لا مييل، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نمواً مطرداً في عدد سكان المدن المتصلين بالإنترنت، ما يشير إلى الإمكانات الهائلة لخدمات التنقل وغيرها من خدمات التجارة الإلكترونية.

وتأتي مشاركتنا في هذا الاستثمار ضمن إطار رؤية ’راكوتين‘ حول الابتكار العالمي، لا سيما وأن شركة كريم أثبتت مكانتها الرائدة كواحدة من أكبر منصات الاقتصاد التشاركي في المنطقة، فضلاً عن قدرتها على التطبيق السريع لحلول التنقل الجديدة".

وقال خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية: "يسرنا أن نعزز شراكتنا الاستراتيجية مع شركة كريم التي بدأت في عام 2013 من خلال صندوق "إس تي سي فينتشر" الاستثماري التابع لمجموعة الاتصالات السعودية، وأن نساهم في إنشاء البنية التحتية لمنصة خدمات التوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع: "يُعد استثمارنا رهاناً واضحاً على مستقبل خدمات النقل والمجالات الاستراتيجية الأخرى المتعلقة بها ومكانة شركة كريم الرائدة في قطاع الحلول التكنولوجية بالمنطقة"