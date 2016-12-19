الإمارات تطلق أول "مول" تجاري إلكتروني مارس المقبل

تطلق شركة "ساكن إنترناشونال" للعقارات أول مول تجاري إلكتروني من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط أول مارس المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أيوب الفرج أمس أن المول يضم 750 علامة تجارية منها 550 علامة دولية و200 علامة محلية ويمنح المتسوقين خصومات تصل إلى 60%.

وأوضح أن الشركة بدأت منذ أيام التصميم الهندسي والمعماري للمول التجاري، مشيرا إلى أنه بمجرد إنجازه سيتم تنزيله على شبكة الإنترنت من خلال موقع يتيح للزائر التسوق الكامل داخل محلاته وشراء ما يحتاج إليه من منتجات وملابس وأطعمة وغيرها من المنتجات الأخرى، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وذكر أن المول الإلكتروني سيعوض المستهلك تماما عن زيارة المولات التجارية الفعلية، منوها بأن الشركة ستقوم بتوصيل البضاعة التي يشتريها المتسوق من المول بعد موافقته على صورها النهائية خلال 8 ساعات إذا كان من سكان إمارتي أبوظبي ودبي و12 ساعة إذا كان من سكان المناطق الشمالية.

وأشار الفرج إلى أن هذا المول التجاري الإلكتروني يستفيد من التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مزاد ساكن الإلكتروني

وأوضح أن شركة ساكن ستطلق قريبا مزاد ساكن الإلكتروني، لافتا إلى أن المزاد يخص المستأجرين لدى الشركة وحاملي بطاقاتها حيث سيساعدهم المزاد على شراء وبيع مختلف المنتجات والسلع التي يرغبون في تداولها ضمن البيانات الخاصة بحاملي بطاقات ساكن.

وأوضح أن حجم استثمارات الشركة يصل إلى 5 مليارات درهم في الوقت الحالي منها مليارا درهم استثمارات في قطاع العقارات في أبوظبي، ونحو 3 مليارات أخرى في مشاريع بتركيا والسعودية.

وأشار إلى أن الشركة ستطلق أول يناير المقبل العمليات الإنشائية لمشروع برج تجاري وفندق في جزيرة الريم بأبوظبي، كما ستطلق خلال مارس المقبل مشروعا للمنتجعات السياحية بقيمة 750 مليون درهم في منطقة غنتوت، ومن المتوقع إنجاز هذه المشاريع بنهاية عام 2019.

وقال إن الشركة تسعى حاليا لشراء أراضٍ في دبي لإقامة مشاريع عليها موضحا أن الشركة تهدف إلى مواكبة توجهات خطة أبوظبي 2030 وفعاليات إكسبو دبي 2020.

وكشف أن الشركة تدير حاليا 45 ألف وحدة سكنية ضمن اشتراكات ساكن في كل من أبوظبي ودبي، ولديها أكثر من 300 ألف شخص يحملون بطاقات ساكن.