للمرة الأولى منذ 2012.. HSBC يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد

رفع خبراء اقتصاديون لدى بنك "إتش إس بي سي" توقعاتهم للنمو العالمي والتضخم على مدى العامين المقبلين لأسباب على رأسها الزيادة المتوقعة في الإنفاق المالي في الولايات المتحدة، وكذلك قوة نشاط قطاع الصناعات التحويلية ومرونة اقتصاد الصين.

وللمرة الأولى في نحو 5 سنوات، يرفع الخبراء لدى HSBC توقعاتهم للنمو والتضخم على مدى أفق زمني يبلغ عامين مع بدء عام 2017، ومع تأهب المستثمرين لدخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض.

بناء على ما سبق، يتوقع البنك حاليا نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة تبلغ 2.5 % هذا العام مقارنة مع توقعات بنمو 2.3 % في سبتمبر، و2.6 % في 2018 ارتفاعا من 2.5 % في التوقعات الصادرة في سبتمبر الماضي.

وقال البنك إن التضخم العالمي سيبلغ 3% هذا العام و2.7 % العام المقبل مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 2.7 % و2.5 % للعامين على التوالي.

وأوضح فريق الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الذي تقوده جانيت هنري كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي "كل ما سبق يساهم في تفسير لماذا يمكننا أن نقدم صورة إيجابية على نحو غير معتاد: للمرة الأولي منذ أوائل 2012 نرفع توقعاتنا لكل من النمو العالمي والتضخم للعامين المقبلين".

وعن الاقتصاد البريطاني، يعتبر الخبراء أنه في وضع أفضل عما كان متوقعا في أعقاب قرار البلاد في يونيو الخروج من الاتحاد الأوروبي بينما يبدو الوضع الاقتصادي في اليابان وألمانيا وإسبانيا أكثر إشراقا.

ومن بين أبرز التغييرات في توقعات النمو التي احتواها التقرير النمو في الولايات المتحدة العام المقبل والمقدر أن يبلغ 2.7 % مقابل 2.2%، والنمو في المملكة المتحدة هذا العام المتوقع أن يصل إلى 1.2 % مقابل 0.7%.

كما توقع التقرير وصول النمو في اليابان إلى 1.2 % هذا العام مقارنة مع 0.9%.