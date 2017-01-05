السجن وغرامة ثقيلة لمخالفي النظام بتداولات "موبايلي"

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة موبايلي، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات.

وذلك خلافاً للفقرة "أ" من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة "أ" من المادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، بحسب ما ورد على موقع "تداول".

وقد تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1. إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 30 مليوناً و493 ألفاً و325 ريالاً و75 هللة.

2. إلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 284 مليوناً و 455 ألفاً و552 ريالاً و50 هللة.

3. فرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين 100 ألف ريال و200 ألف ريال على كل منهم.

4. إيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة إلى سنتين.

5. منع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات.

6. استمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.

وتود الهيئة الإيضاح بأن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.