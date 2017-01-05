عمّا يبحث رواد الأعمال في منطقة الخليج لبدء مشاريعهم؟

يبحث رواد الأعمال الشباب في منطقة الخليج على حاضنةٍ تتبنى مشاريعهم، وبيئةٍ استثمارية تضمن لهم النجاح وتحقيق الأرباح.

وجد الكثيرون في البحرين مركزاً لبدء أعمالهم وتنميتِها، لاسيما مع القوانين المشجعة والتسهيلات التي يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية هناك.

ويعد الرئيس التنفيذي في شركة PayTabs عبد العزيز الجوف، نموذجا عن الرواد الأعمال في الخليج، الذي بدأَ مشروعا صغيراً يعتمدُ على البيع ِالإلكتروني وصلتْ أرباحُه منه إلى 9 ملايين ريال.

ولكن ولعدم وجودِ ضماناتٍ تحمي البيعَ الإلكتروني وقعَ في خسارةِ ما ربحَ لكنّه جعلَ من هذه الخسارة أولَ خطواتِ النجاح بابتكارِ مشروع ٍ إلكترونيّ ٍ جديد.

بدأ عبد العزيز مشروعَه الإلكتروني في مجال التـِقـْنيةِ المالية بمبلغ ٍزهيدٍ ووجد مِساحة كبيرة يعملُ بها وحيدا في الخليج لتصلَ أرباحُه المالية إلى مئاتِ الملايين حيث انتقلَ إلى البحرين التي فتحت له مجالا أكبرَ بتقديم التسهيلاتِ التجاريةِ فتجاوزَ عمله الخليجَ إلى دول ٍآسيويةٍ وأوروبية.

يوضح عبد العزيز في مقابلة مع "العربية" أن PayTabs بدأت كمشروع صغير للدفع الالكتروني عانى من تحديات كثيرة في البداية، مقرها في البحرين وتخدم شركات كثيرة في الخليج وافريقيا.

غير أنه يؤكد أن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين قدّم تسهيلات وخدمات كثيرة للشركة وفتح مجالات للتوسع على الأسواق في هونغ كونغ والصين وأميركا، كما تقديم الاستشارات للمستثمرين.

ومن أجل تعزيز التنافسيةِ الاقتصادية، توفير فرص عمل، رفع مستوى المعيشة، وتحويل البحرين إلى مركزِ الأعمالِ الأهم خليجياً، اختارَ مجلس التنميةِ البحريني تحدّياتِه ويصرّ على تحقيقِها.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي في مقابلة مع العربية أن "قربنا من السوق السعودية هو عامل مشجع للمستثمرين ومساعدة المستثمر تتصدر أولوياتنا خلال كافة خطوات مشروعه"، واصفاً الكوادر البشرية المؤهلة بـ "السلاح السرّي"، حيث إن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص تتجاوز 60%.