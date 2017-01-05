ما أبرز الأحداث التي طبعت صناعة الطاقة في 2016؟

شهد قطاع الطاقة في عام 2016 أحداثا هامة، تأثير بعضها كان واضحا وفوريا فيما تأثير بعضها الآخر من المتوقع أن يتجلى خلال العام الجديد.

ولعلّ وصول أسعار النفط نهاية يناير من العام الماضي إلى قاعها الأدنى في 12 عاما، ثم ارتدادها وارتفاعها بنحو الضعف، هو أبرز الآثار التي أنتجتها الأحداث المتلاحقة العام الماضي والتي سيمتد أثرها على قطاع الطاقة لسنوات مقبلة.

مما لا شك فيه أن لقطاع الطاقة نصيبا كبيرا من الأحداث الاقتصادية والمالية التي طبعت ملامح العام المنصرم 2016، فمن حرائق الغابات في كندا التي عطلت إنتاج النفط الرملي لأشهرٍ إلى الاحتجاجات الشعبية على بناء خط أنابيب النفط في داكوتا الشمالية، إلى إفلاس عدد من أكبر شركات الفحم عالميا نتيجة تراجع أسعاره.

لكن الأحداث الأهم كانت قرب نهاية العام، وعلى رأسها فوز دونالد ترمب المفاجئ بالرئاسة الأميركية، واتفاق أوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن فوز ترمب يعني تغييرا كليا في سياسات الطاقة التي كانت سائدة في السنوات الـ8 الماضية، لاسيما قضايا التغير المناخي ومشاريع الطاقة النووية وإعادة إحياء منتجي الفحم الأميركيين. علماً أن ترمب قد اختار الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل لمنصب وزير الخارجية.

لكن يبقى الحدث الأبرز على كل الأصعدة هو الاتفاق التاريخي بين أعضاء أوبك أولا وبين أوبك ومنتجي الخارج ثانيا.

إذ اتفق منتجو أوبك على خفض إنتاجهم بـ1.2 مليون برميل يوميا للسيطرة على تراجع الأسعار وتخمة المعروض، ثم تعاونوا مع منتجي الخارج الذين تعهدوا وعلى رأسهم روسيا بخفض نحو 560 ألف برميل يوميا، لتقفز الأسعار منذ ذلك الحين وحتى اليوم بنحو20%.

لكن التحدي، بحسب ما أكدت مديرة شركة "كريستول إنرجي" د. كارول نخلة في مقابلة مع "العربية" ضمن برنامج مستقبل الطاقة لزميل ناصر الطيبي، يكمن في مدى التزام الأطراف بهذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا العام.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تؤكد نخلة أن مخزونات النفط المتراكمة ستشكل تحديا لاتفاق أوبك في العام 2017 بدون أدنى شك.

غير أنها تعود لتؤكد مبالغة أسواق النفط في ردة فعلها على عودة إيران للسوق النفطية، مستندة بذلك إلى أن إيران تحتاج لاستثمارات بنحو 200 مليار دولار في قطاعها النفطي، بالتالي فلن تستطيع العودة بالسرعة التي يتوقعها البعض إلى السوق.

أميركا مصدّرا صافيا للغاز الطبيعي!

أحداث أخرى مهمة ميزت العام 2016 في مجال الطاقة، أيضا من الولايات المتحدة التي هوى إنتاجها من النفط الخام أكثر من 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر وهو أول انخفاض في أكثر من 7 سنوات، لكنها أصبحت بحسب إدارة معلومات الطاقة مصدرا صافيا للغاز الطبيعي لأول مرة منذ 60 عاما.

وبما أن سياسات "ترمب" المتعلقة بالطاقة واتفاق أوبك سيكونان أبرز ما تترقبه الأسواق النفطية في 2017، تشير د.نخلة إلى أن سياسات "ترمب" ستزيد الإنتاج النفطي لكن على المدى الطويل، واصفة ترمب بـ "الصديق" لقطاع النفط والغاز الأميركي.

أمّا على الصعيد الخارجي، فتطرح د.نخلة علامات استفهام عديدة حول كيفية تعاطي ترمب مع إيران وهل من عقوبات سيتم فرضها من جديد على طهران أم لا.

اتفاقية باريس لتغير المناخ

لا نستطيع تعداد أبرز الأحداث في العام 2016، من دون ذكر اتفاقية باريس المعروفة باسمcop21 للأطراف الموقعة على اتفاق التغير المناخي التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر، والتي بدأت معها حقبة جديدة من السيطرة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم.