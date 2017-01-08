استثمار القابضة: حصيلة طرح 60% من رأسمال تعود للمؤسسين

تعتزم شركة "استثمار القابضة" القيام باستحواذات من شأنها أن ترفع إيراداتها، مشيرة إلى أنها ستقوم بتمويلها من خلال إصدار أسهم جديدة أو عن طريق الاقتراض، وليس من حصيلة الطرح الأولي الذي انطلق اليوم والتي ستعود حصيلته للمؤسسين.

وطرحت الشركة 60% من رأسمالها للاكتتاب عبر طرح 49.8 مليون سهم بسعر عشرة ريالات وعشرة دراهم للسهم.

وفي هذا السياق، يوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة وائل اشتيه في مقابلة مع "العربية" أن الهدف من طرح جزء من رأسمال للاكتتاب العام يصب في خانة توسيع المشاركة وزيادة إمكانيات تمويل التطور المستقبلي للمجموعة.

أمّا حول الاستحواذات، يؤكد اشتيه أن الاستحواذات ستكون داخل قطر بالاستناد إلى دراسات مسبقة، واصفا إياها بـ"الاستحواذات المجزية" من حيث العائد على الاستثمار.

وأوضح اشتيه أن العوائد التي حققتها المجموعة حتى عام 2016، كانت عوائد مجزية متجاوزة العوائد التي تحققها السوق القطرية، لافتاً إلى أن الدخل الأكبر آتٍ من الأعمال الهندسية المتخصصة.

يشار إلى أن شركة استثمار القابضة تعمل من خلال شركاتها التابعة في مجالات المقاولات والشحن والعقارات والتعليم وقد نمت إيراداتها بـ 13% في النصف الأول من عام 2016 إلى نحو 240 مليون ريال قطري في حين انخفضت الأرباح الصافية بـ 4%.