"الإيكونوميست" تتوقع ارتفاع الجنيه المصري 14% بـ2017

توقعت مجلة "The Economist" تحسن أداء الجنيه المصري خلال العام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%، حيث سيكون أداؤه الأفضل من بين 12 عملة عالمية من المتوقع أن تشهد ارتفاعات أمام الدولار خلال العام الجاري، بحسب المجلة.

وأشار كبير الاقتصاديين لدى المجلة Simon Baptist أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر الماضي، سيساهم بشكلٍ كبير في ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، متوقعاً أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات التي أعقبت اتخاذ هذا القرار.

كذلك وضعت المجلة مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد.