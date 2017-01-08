"وزارة العمل" تنفي إلغاء العمل بنظام الكفالة

نفى الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، ما يتم تداوله بعدد من مواقع التواصل حول اتجاه المملكة لإلغاء العمل بنظام الكفالة خلال الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال أحد المغردين ما إذا كانت الأخبار المتداولة حول اتجاه المملكة لإلغاء نظام الكفالة، صحيحة أم مجرد شائعات؟ ردت الوزارة: "نشكر لك تواصلك.. ولم يصدر قرار بذلك"، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

غير أنه من جهة أخرى، تعتزم البحرين البدء في تطبيق نظام العمل الجديد، الذي ينص على إلغاء نظام الكفيل اعتباراً من أبريل القادم. وسيتم تطبيق النظام تدريجياً، من خلال منح 48 ألف عامل أجنبي رخصة تخولهم العمل بصورة نظامية، كما سيتم منح رخص عمل نظامية لألفي عامل شهرياً.

بدورها، أعلنت قطر رسمياً أخيراً إلغاء نظام الكفالة، بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، حسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.