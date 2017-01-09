الخرافي: سعر الاستحواذ الإلزامي المقدم من أدبيتو "عادل"

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا"، مرزوق الخرافي، أن السعر المقدم من "أديبتيو" في عرض الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية من أسهم شركة أمريكانا، البالغ 2.650 دينار كويتي للسهم الواحد يعتبر عرضاً "عادلًا".

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس إدارة "أمريكانا" اليوم، بعد مناقشة العرض والدراسة المعدة من مستشار الاستثمار CONSULTA Management & Economic Consultancy المرخص له من قبل هيئة أسواق المال.

وقال الخرافي في البيان "إن سعر العرض البالغ 2.650 دينار كويتي للسهم الواحد يعتبر عادلا ومناسبا للمساهمين الذين يرغبون في بيع أسهمهم في رأسمال الشركة، علماً أن هذه التوصية غير ملزمة للمساهمين، وأن قرار البيع من عدمه عائد لهم وحدهم".