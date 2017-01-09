سيتي غروب: مصر إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في 2017

أشار مسح أجراه "سيتي غروب" في ديسمبر الماضي، إلى أن مستثمري الأسواق الواعدة يتوقعون إشارات إيجابية من مجموعة من الاقتصادات الناشئة خلال 2017، من بينها السوق المصرية.

كما لفت المسح الذي نشرته صحيفة "ووال ستريت جورنال" إلى أن المستثمرين في الأسواق الواعدة يتطلعون لضخ استثمارات في كلٍ من مصر وباكستان ورومانيا وفيتنام.

فيما أشار محللو " Citi group " إلى أن هذه الأسواق تشهد تطورات اقتصادية إيجابية ستسهم في توجيه الاستثمارات إليها.

وفي هذا السياق، توقع رئيس البحوث لشركة بلتون فاينانشال، هاني جنينة، أن يكون العام 2018 عام التحولات الكبرى في أداء الاقتصاد المصري مع تدفقات قطاع الطاقة، متوقعاً أن يكسر سوق المال المصري مستويات 16000 و17000 نقطة مع نهاية العام 2017 توقعاً لما سيحدث في العام 2018 مع تدفق الغاز المصري والطاقة الكهربائية.

كما أشار إلى توقعاته بقيام القطاع الخاص في مصر بضخ استثمارات بعد تعويم الجنيه، منوهاً بأن مصر ستشهد توازناً بين العرض والطلب في الغاز الطبيعي في مطلع العام 2018.

ويضاف هذا التقرير للأخبار الإيجابية المنتظرة من مصر هذا العام، بعد أن توقع مقال تحريري لمجلة the economist أن يكون الجنيه المصري الأفضل أداء عالميا هذا العام، بارتفاعه 14% أمام الدولار.

وبناء على هذه التقارير، توقع جنينة ارتفاع سعر الجنيه بدءا من الربع الثاني من 2017، من دون أن ينكر الضغوطات المحلية التي لا يزال يتعرض لها الجنيه المصري بعد التعويم.