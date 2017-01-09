مسؤول: مترو الرياض يبقى "أولوية" للحكومة السعودية

المصدر: الرياض – أ ف ب

أكد مسؤول في شركة بناء إيطالية المشاركة في مشروع قطار الأنفاق والنقل العام في العاصمة السعودية، البالغة قيمته 22.5 مليار دولار، أن "مترو الرياض" يبقى أولوية للحكومة السعودية رغم سياسة ضبط الإنفاق المتبعة حالياً.

ومشروع مترو الرياض هو أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ عاصمة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال مدير مشروع مجموعة "ساليني امبرجيلو" الإيطالية بييترو بانياتي في "مترو الرياض" إن "الأمور تتقدم"، مضيفا أن المشروع يمثل أولوية بالنسبة الى حكومة المملكة السعودية.

وتقود مجموعة ساليني امبرجيلو واحدا من 3 تحالفات كبرى "كونسورسيوم" لشركات أجنبية بينها "الستوم" الفرنسية و"بومباردييه" الكندية و"سيمنز" الألمانية، تقوم معا ببناء خطوط المترو.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اية اقتطاعات من حصص التحالف الذي تقوده المجموعة الإيطالية، قال بانياتي على هامش مؤتمر اقتصادي أوروبي خليجي في الرياض "عقدنا لا يزال نفسه".

يذكر أن العمل في المشروع بدأ أواخر العام 2013 ومن المقرر إنجازه نهاية 2018.

وسرّعت السلطات وتيرة المشروع قبل بدء الانخفاض الحاد في أسعار النفط منتصف عام 2014.

ويشمل مشروع مترو الرياض 6 خطوط للسكك الحديد ممتدة على مسافة 176 كلم، تضاف إليها شبكة من الحافلات لمسافة 1150 كلم.

وسيكون زهاء 40% من المشروع تحت الأرض، بينما ترتفع في الشوارع جسور قيد الإنشاء لمسارات فوق الأرض.