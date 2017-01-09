من هو الرئيس التنفيذي الجديد لـ"موبايلي"؟

تعلن شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن استقالة أحمد فروخ من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين أحمد عبدالسلام عبدالرحمن رئيساً تنفيذياً لـ "موبايلي" بديلاً عنه اعتباراً من يوم غد.

وجاء هذا التغيير في إدارة الشركة بعد تخطي مرحلة العمل على إعادة الاستقرار للشركة بقيادة أحمد فروخ بخبرته في مجالي الاتصالات والمحاسبة المالية، لاسيما بعد التحديات التي مرت بها، على أن يتولى المهندس أحمد عبد السلام بخبرته في قطاع الاتصالات، والتسويق والمبيعات قيادة مرحلة النمو والتوسع للشركة، بحسب ما ورد على موقع "تداول".

أبرز المحطات المهنية للرئيس الجديد

يتمتع عبد السلام بخبرة تتجاوز 24 عاماً في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، منها عدة سنوات كرئيس تنفيذي لعدة شركات اتصالات قادها بنجاح للنمو والتوسع.

في مايو من العام 2011، شغل المهندس أحمد عبد السلام منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال تيليكوم هولدينج Global Telecom - Holding المدرجة في بورصتي القاهرة ولندن، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فمبلكوم Vimplecom لآسيا وإفريقيا والمدرجة في بورصة ناسداك.

وقد تم انتدابه خلال الفترة من 2009 وحتى 2011 من مجموعة أوراسكوم ليكون رئيساً تنفيذيا لشركةBanglalink للاتصالات، حقق خلالها نجاحاً تمثل في تحول وتسارع كبير لنمو الشركة.

قاد عبد السلام جلوبال تيليكوم هولدينج Global Telecom - Holding للنجاح والتوسع في الأسواق السبعة التي تتواجد بها والمنتشرة في ثلاث قارات.

كما شغل عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منذ مايو 2015 وحتى انضمامه رئيساً تنفيذياً لموبايلي.

في مرحلة سابقة، ما بين عامي 1998 و2008، أسهم عبد السلام في إطلاق خدمات شركة موبينيل، كما شغل عدة مناصب في الإدارة العليا للشركة في القسم التجاري لينتقل بعدها لمجموعة أوراسكوم.

وقد بدأ مسيرته المهنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركة IBM بين عامي 1993 وحتى عام 1996.

وما بين عامي 1996 و1998 قام عبد السلام بقيادة فريق عمل لإطلاق المشغل الثالث لتقديم خدمات الإنترنت في مصر.

يشار إلى أن عبد السلام حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 1992، وعلى جائزة تخطيط الاتصالات من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بسويسرا، وقد حصل على شهادة البرنامج التنفيذي الدولي من جامعة INSEAD لإدارة الأعمال في سنغافورة وفرنسا.