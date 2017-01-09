"ساسكو" تعلن إنهاء حق الامتياز مع أكبر الفنادق العالمية

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن إكمالها اليوم إجراءات إنهاء اتفاقية الامتياز الحصري بعد استلامها خطابا رسميا من شركة مجموعة فنادق ويندام العالمية، وذلك بسبب انتهاء أجلها في 31 ديسمبر 2016 وعدم رغبة الشركتين في تجديد الاتفاقية بينهما.

يأتي ذلك إلحاقاً بإعلان ساسكو على موقع "تداول" بتاريخ 27 يونيو 2012 والخاص بتوقيعها اتفاقية امتياز حصري لعلامة فنادق "سوبر 8" مع شركة مجموعة فنادق ويندام العالمية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية حينها على قيام ساسكو بتطوير وتشغيل وإدارة الفنادق بالمملكة العربية السعودية، وافتتاح 20 فندقاً خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع الإتفاقية.

والجدير بالذكر أن الشركة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين قد قامت بافتتاح فندق واحد يحمل علامة سوبر 8 بطريق الثمامة بمدينة الرياض.

ويعود سبب تريث الشركة في بناء المواقع الأخرى إلى رغبتها في تقييم أداء الموقع القائم وجدواه الاقتصادية، علماً بأنه سيتم الاحتفاظ بالعلامة التجارية الخاصة بهذا الفندق "سوبر 8"، وأنه لا يترتب على انتهاء اتفاقية الامتياز الحصري أي أثر مالي على الشركة.