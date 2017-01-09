وزارة العمل: حساب المواطن غير إلزامي والمعيار "الدخل"

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن التسجيل في برنامج حساب المواطن غير إلزامي، فالذين لا يريدون الحصول صرف مبالغ الدعم شأنهم لا يجبرون على ذلك.

وقال: "إن البرنامج لا يمنع الحاصلين على سجل تجاري من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، وإنما المعيار الأساسي للحصول على الدعم هو الدخل الشهري لرب الأسرة، بل سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين يقدر عددهم بـ 830 ألف أسرة، بإجمالي 2.5 مليون فرد"، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وأشار المصدر إلى أنهم سيمنحون دعما يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى، أما الفئة الثانية فستعطى دعما حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة التي تمثل الفئة الغنية من الدعم.

معادلة حساب الأسرة

وعن احتساب دخل الزوجين معا للحصول على الدعم، أوضح المسؤول أن معادلة حساب الأسرة لم تقر رسميا، وسيعلن عن هذه السياسات قريبا، مشيرا إلى أن الدولة توجهها واضح يهدف بـ"حساب المواطن" دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وبيّن أن تحديد شرائح الفئات ومبالغ الدعم التي أعلن عنها هي تقديرية وليست نهائية، فلم يصدر قرار يحدد مبالغ الدعم الشهري لتلك الفئات، وهي وضعت وفق التصور الأولى الافتراضي بناء على دراسة الهيئة العامة للإحصاء، لافتاً إلى أنه سيكون مراجعة دورية لكل سياسة البرنامج لضمان الحفاظ على الأسر المتوسطة ومنخفضة الدخل.

رفع دعم الطاقة والمياه

وأضاف المصدر "سيرفع الدعم عن أسعار الطاقة والمياه بعد صرف مبالغ الدعم، حيث سيفتح باب التسجيل مع بداية فبراير، بينما تحديد المبالغ وصرفها سيكون وفق رفع دعم أسعار الطاقة والمياه على مراحل، فعند رفع أسعار دعم الطاقة خلال العام الجاري سيعلن عن موعد الصرف في حساب المواطن، وحددت رفع أسعار المياه في 2019 وسيعلن عن موعد صرف الدعم حينها.

الفئات المستحقة للدعم

وألمح إلى أن البرنامج يقدم للأسر السعودية والأفراد المستقلين، حيث يخصص للأفراد دعما مستقلا، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الفئات ستحصل على الدعم كالسعوديات المتزوجات من أجانب، وحاملي بطاقات التنقل من القبائل النازحة، لافتا إلى أن هناك شروطا للحصول على الدعم وهي الإقامة في البلد.

وتوقع أن كل مواطن يحصل على البدل ويرشد سيستفيد من المبلغ ويدخر منه، معتبرا أن الترشيد مرتبط بالدعم.

عقوبات فورية

وكان المصدر قد حذر الذين يسجلون بيانات مغلوطة عن دخلهم، سيعرضون أنفسهم إلى عقوبة فورية تمنعهم من الاستفادة من دعم البرنامج في حال تم ضبطهم، من خلال الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية.

وأصدرت الوزارة دليلا إرشاديا يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن، والذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة.