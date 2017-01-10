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السعودية تعين HSBC مستشارا لخصخصة المباني التعليمية

المصدر: العربية.نت
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أعلن وزير التعليم السعودي أحمد العيسى عن إطلاق الوزارة لعدد من البرامج المرتبطة برؤية السعودية 2030 والتي تتضمن البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير المباني التعليمية الذي تنفذه شركة "تطوير المباني ".

وعلى هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية الذي ينعقد اليوم، تم تعيين الحكومة لبنك HSBC كمستشار لخصخصة إنشاء وإدارة المدارس في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية إلى طرح مشروعات للقطاع الخاص، حيث أكد العيسى العمل على تدفق استثمار القطاع الخاص في المجال التعليمي.

كلمات دالّة

#وزراة التعليم, #السعودية, #خصخصة المدارس, #تطوير المباني, #رؤية 2030

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