شاهد بالفيديو ماذا يعني التسوية بنظام " T+2 " ؟

أعلنت "تداول" يوم أمس عزمها بدء تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) أو التسوية خلال يومين، في الربع الثاني من العام الجاري.

ونشرت السوق المالية، مذكرة توضح الآلية المقترحة لتسوية صفقات الأوراق المالية، والتي شملت أيضاً الآليات المقترحة للبيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية.

ولكن ماذا يعني التسوية بنظامT+2 ؟

يشمل يوم تنفيذ الصفقة " 0+T ": إجراءات التحقق من الأوامر، ادخال الأمر وتنفيذ الصفقة دون تسليم المشتري للأسهم.

أمّا بعد يوم من تنفيذ الصفقة " 1+T "، فيجرى التحقق من صحة الصفقات.

بعد يومين من تنفيذ الصفقة " 2+T "، فإن هذه المرحلة تتضمن التعامل مع حالات الرفض، فترة ما قبل التسوية، والتسوية بما معناه تسجيل الأسهم باسم المشتري.