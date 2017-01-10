مستثمرون يسعون للاستحواذ على أقل من 30% في "هيومن سوفت"

كشفت مصادر لـ "العربية" أن مجموعة من المستثمرين العالميين والخليجيين أبدوا رغبة في الاستحواذ على نسبة تقل عن 30% في شركة "هيومن سوفت" المدرجة في بورصة الكويت.

وكانت شركة العثمان للمشاريع التجارية أكبر مالك في Human Soft أعلنت في نوفمبر الماضي عن تعيين شركة الوطني للاستثمار للبحث عن مستثمرين من قاعدة عملائها لشراء حصة تبلغ 40% في "هيومن سوفت".

وقالت المصادر إن الوطني للاستثمار قد تعلن الأسبوع المقبل عن توصلها الى اتفاق مع مجموعة من الصناديق الاستثمارية العامة العالمية والخليجية المهتمة في الاستحواذ على حصص في Human Soft تقارب 5% لكل صندوق.

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى الصيغة التنفيذية للصفقة التي من المتوقع أن تصل إلى ربع مليار دولار، حيث هناك بحث الآن في إتمامها، بحسب ما قال الخبير في الأسواق المالية، أحمد القمر، في مقابلة مع "العربية" عبر مزاد علني للمهتمين بشراء حصص أكثر من 5% أو عبر صفقة خاصة تتم خارج مقصورة التداول في حال كانت النسبة أقل من 5%.

ويوضح القمر أن شركة هيومن سوفت تتميز بأنها تخدم قطاع التعليم، الذي يصعب تقييمه في السوق الكويتية، من هنا نجد أن سعر السهم لم يتفاعل رغم الأداء الإيجابي للشركة حيث ضاعفت أرباحها السنوية على مدى السنوات الأربع الماضية كما تحولت في فترة قصيرة من شركة تقدر قيمتها السوقية بنحو 20 إلى 30 مليون دينار، إلى واحدة من أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت ذات قيمة سوقية تقدر حالياً بـ400 مليون دينار أي نحو 1.2 مليار دولار.

والغرض من توزيع الحصص، حسب المصادر، هو تمكن من توسيع قاعدة مساهمي "هيومن سوفت"، مما يضمن سيولة وتداولا مستقبليا على سهم الشركة، التي يتحكم في ملكيتها حاليا 4 ملاك يملكون نحو 90%، وتعاني من قلة الدوران والسيولة.

وقائمة كبار الملاك في هيومن سوفت هم شركة العثمان 47%، والمساهم فهد العثمان 12% ومجموعة الامتياز 23.5% والمساهم علي الزبيد 8%.