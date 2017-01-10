مصر تبدأ حملة ترويجية لإصدار سندات دولية بـ17 يناير

تعتزم مصر البدء بحملة ترويجية في الـ 17 من الشهر الحالي لإصدار محتمل من السندات الدولية، وذلك في مسعى من الحكومة لجمع أموال بعد شهرين من تعويم الجنيه.

ويسعى المسؤولون إلى اختبار شهية المستثمرين على هذه السندات قبل الإعلان عن قيمتها.

يشار إلى أن وزير المالية المصري كان قد أعلن في نوفمبر الماضي عن سعي الحكومة إلى جمع 6 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية في 2017.

يشار إلى أن المركزي المصري يسعى إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وذلك منذ أن قام في 3 نوفمبر بتعويم الجنيه، في خطوة ساعدت الدولة بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 12 مليار دولار.