21 مليون ريال خسائر "الأهلية للتأمين" بـ2016

تكبدت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خسائر صافية بنحو 21 مليون ريال حتى نهاية العام 2016 مقارنة بالعام 2015.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغاً وقدره 217 مليون ريال، أي ما نسبته 67.83% من رأس مال الشركة.

في حين بلغ ربح استثمارات أموال المساهمين للفترة حتى نهاية العام الماضي 353 ألف ريال.

و تطبيقاً للإجراءات والتعليمات من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس مالها، و إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 20 أكتوبر 2015 المتعلق ببلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 54.7% من رأسمالها، تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.