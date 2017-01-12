تعرف على أبرز مواضيع النقاش في القمة العالمية للحكومات

عقد اليوم حوار القمة العالمية للحكومات في دبي لاستعراض أهم التطورات والإضافات على أجندة الدورة الخامسة من هذه القمة التي ستعقد الشهر المقبل.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات ورئيس القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي في حديث مع العربية، أن القمة هذا العام ستشمل 3 منتديات، منها منتدى الشباب العربي، ومنتدى التغير المناخي، إضافة إلى الحوار العالمي للسعادة.

وأشار القرقاوي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومات هي المتغيرات المتوقعة في متطلبات سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية وارتفاع سن التقاعد مستقبلا.