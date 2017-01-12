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رئيس الخطوط القطرية: نبحث فرض رسوم وقود إضافية

المصدر: باريس - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن الشركة وغيرها من شركات الطيران قد تعيد قريبا تطبيق رسوم وقود إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، حيث إن هذه الشركات حددت موازناتها على أساس أسعار وقود أقل، والأسعار ترتفع بسرعة حاليا.

وقال الباكر، بعد حضوره مناسبة في باريس، "اضطررنا إلى الخفض لأن أسعار النفط كانت تتراجع، لكن حاليا بدأنا في زيادة الأسعار، لأن أسعار النفط بدأت في الارتفاع".

وارتفعت أسعار النفط 20 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأضاف الباكر أن الخطوط القطرية مستمرة في تحقيق نمو في خانة العشرات في أعداد الركاب.

كلمات دالّة

#الخطوط القطرية, #شركات الطيران, #رسوم وقود, #ارتفاع أسعار النفط, #الركاب

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