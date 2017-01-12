وزير النفط: الكويت خفضت الإنتاج بأكثر من تعهداتها

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، إن الكويت تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من الحجم الذي تعهدت به في الاتفاق العالمي بين منتجي الخام.

وأشار المرزوق، خلال مؤتمر في أبوظبي، إلى عزم الكويت أن تكون مثالا يحتذى به، فيما لم يذكر الوزير تفاصيل حجم الخفض.

وأوضح المرزوق أن مستوى سعر النفط الحالي يشجع على عودة الاستثمارات إلى القطاع.

ويبلغ سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل تقريبا.

وكشف وزير النفط الكويتي أن لجنة لأوبك والدول غير الأعضاء ستراقب الامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج على مدى متوسط 6 أشهر وبشكل شهري أيضا.