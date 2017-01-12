60 مليار دولار حصيلة فرض ضريبة على الكربون بالسعودية

أكد رئيس مجلس إدارة مجلس صناعات الطاقة النظيفة د.ناصر السعيدي في مقابلة مع "العربية" أهمية تغيير السياسة النفطية وذلك من خلال رفع الدعم عن النفط وفرض ضريبة على الكربون واستخدام حصيلتها في الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأوضح السعيدي أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط لا تزال في بدايتها، حيث بلغت 3.5 مليار دولار عام 2015، متوقعاً أن ترتفع نسبة الاستثمارات لتلامس 15 مليار دولار خلال 10 سنوات المقبلة. علماً أن نسبة اعتماد دول المنطقة على الطاقة المتجددة تتراوح بين 10 و15% من مجموع الطاقة.

ولفت إلى أن الطاقة الشمسية مهيمنة على استثمارات دول المنطقة في الطاقة المتجددة، مستنداً بذلك إلى المميزات التي تتمتع بها المنطقة من حيث المساحات الواسعة التي تشجع الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل، اعتبر السعيدي أن فرض ضريبة على الكربون ستدعم اقتصاديات دول المنطقة، مشيراً إلى أن السعودية ستحصّل 60 مليار دولار سنويا من فرضها ضريبة على الكربون، ومنوهاً بأن حصيلة الضريبة يمكن استخدامها للاستثمارات في الطاقة المتجددة.