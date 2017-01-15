بعيداً عن أوروبا.. هل تغير بريطانيا نموذجها الاقتصادي؟

قال وزير المالية البريطاني إن بريطانيا قد تغير النموذج الاقتصادي الذي تنتهجه لاستعادة قدرتها على المنافسة إذا استبعدت من السوق الأوروبية الموحدة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وفي تهديد صريح باحتمال استخدام بريطانيا ضريبة الشركات كورقة ضغط في مفاوضات الانفصال، قال هاموند لصحيفة "فلت آم زونتاج" إنه يأمل أن تحافظ بريطانيا على نموذج اقتصادي علي غرار النموذج الأوروبي بالنظام الضريبي والقواعد ذاتها.

وتابع حين سئل مباشرة عن خطط بريطانيا لخفض ضريبة الشركات "إذا أرغمنا على نهج مختلف فينبغي أن نأتي بأمر مختلف."

وأضاف "إذا استبعدنا من السوق الأوروبية، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على فتح الأسواق فستتضرر اقتصاديا في المدى القصير على الأقل".

وتابع قائلا: "في هذه الحالة سنضطر لتغيير نموذجنا الاقتصادي لاستعادة القدرة على المنافسة، وسننهض وسنكون قادرين على المنافسة".