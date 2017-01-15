شركة "المعجل" تقلص الخسائر لـ138.2 مليون ريال بـ2016

انخفضت خسائر شركة "المعجل"، إلى 138.2 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر 316.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان لها نشر على موقع "تداول" إن الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام 2016 بلغت 3,714.2 مليون ريال ما يشكل 297.1% من رأس المال المدفوع.

وبلغت خسارة السهم بالريـال للفترة حتى نهاية العام الماضي 1.11 ريال للسهم.

وكانت مجموعة محمد المعجل قد أعلنت عن ترقبها لاستلام أمر قضائي صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2016 ويتضمن الاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني، مؤكدة أن قيمة تلك الأصول المشمولة بالأمر القضائي تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة.